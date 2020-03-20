В зоне ООС еще не проверяли на коронавирус из-за отсутствия тестов

По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил среди военнослужащих не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса COVID-19 из-за отсутствия тестов. Об это сообщил руководитель пресс-штаба ООС Павел Ковальчук в комментарии «Украинской правде».



«По состоянию на 20 марта случаев заболевания не зафиксировано. У нас еще не делали этих тестов, ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня (20 марта — ред.)», — сказал он.



Ковальчук объяснил, что количество тестов, которое поступит в зону ООС, зависит от решения руководства государства.



В общем, эпидситуацию в зоне ООС медицинская служба оценивает как благополучную. По его словам, не зафиксировано даже вспышек гриппа и ОРВИ.



19 марта фонд «Вернись живым» сообщил, что закупил и отправил в зону ООС 50 экспресс-тестов для выявления коронавируса (речь идет о собственной инициативе фонда, а не централизованной закупке). Покупка обошлась в 19 тысяч 140 гривен.