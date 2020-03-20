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Боевики обстреляли Луганское: ранен военный

20 марта 2020, 13:29

Боевики обстреляли Луганское: ранен военный

Один военнослужащий получил пулевое ранение в результате обстрелов украинских позиций со стороны боевиков в районе Луганского Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Раненого военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что силы ООС вели ответный огонь по боевикам.

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