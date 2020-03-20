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В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

20 марта 2020, 13:51

В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В Днепропетровской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавируса. Такое решение принято 20 марта на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На сегодня в области зарегистрировано 2 случая коронавируса.

«Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которые жители области должны дисциплинированно придерживаться», — прокомментировал глава области Александр Бондаренко.

Он уточнил, что режим чрезвычайной ситуации определяет способ координации органов государственной власти.

Эпидемситуация в области определена как чрезвычайная регионального уровня.

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу из числа руководителей ГСЧС, Нацполиции, транспортных и других служб.

По состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев заражения COVID-19.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен также в Киевской области.

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