В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В Днепропетровской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавируса. Такое решение принято 20 марта на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



На сегодня в области зарегистрировано 2 случая коронавируса.



«Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которые жители области должны дисциплинированно придерживаться», — прокомментировал глава области Александр Бондаренко.



Он уточнил, что режим чрезвычайной ситуации определяет способ координации органов государственной власти.



Эпидемситуация в области определена как чрезвычайная регионального уровня.



Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу из числа руководителей ГСЧС, Нацполиции, транспортных и других служб.

По состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев заражения COVID-19.



Режим чрезвычайной ситуации объявлен также в Киевской области.