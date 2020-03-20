Семеро жителей Донетчины ожидают результаты на Covid-19

В Донецкой области семеро человек ожидают результаты исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки новых случаев заражения COVID-19 в области не зафиксировано. Об этом сообщил начальник стратегического развития здравоохранения ДонОГА Александр Педенко во время брифинга 20 марта.



«По состоянию на сегодня одно подтверждение коронавируса (в области — прим.) и пока еще продолжается исследование еще семи больных, которые находятся на стационарном лечении», — проинформировал Педенко.



«За последне сутки ни одного нового подозрения не появилось», — отметил он.

18 марта был диагностирован первый случай коронавируса в Донецкой области — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Во время брифинга 19 марта глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что состояние мариупольца стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Люди, с которыми он контактировал, выявлены.



По состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев заражения COVID-19. 3 человека скончались, 1 вызоровел.