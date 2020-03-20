В Пенсионном фонде не знают, когда начнут выплачивать пенсионерам по 1 тысяче гривен

Пенсионный фонд начнет начисление надбавки пенсионерам в размере 1 тысячи гривен после получения соответствущих нормативно-правовых актов. Об этом завила начальница Главного управления ПФ в области Наталья Рад.



«Когда мы получим правительственный нормативно-правовой акт, порядок начисления этих выплат, конечно же, у нас будут основания и мы будем готовить этот вид выплат к начислению и передачи банкам на выплаты», — сказала она во время брифинга в ДонОГА 20 марта.



Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 апреля украинцы, размер пенсий которых составляет менее 5 тысяч гривен, получат разовую надбавку в размере 1 тысячи гривен. С 1 мая, по словам президента, будет проведена индексация пенсий.



Как отметила Рад, в Донецкой области получателями пенсий являются 826,2 тысячи человек, из них 623 тысячи получают меньше 5 тысяч гривен пенсий.



Рад также заверила, что изменения в работе управлений ПФ в Донецкой области не планируются в связи с мероприятиями по противодействию распространения коронавируса.