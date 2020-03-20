Вторая украинка скончалась от коронавируса в Италии

В Италии от заболевания коронавирусной инфекцией скончалась вторая гражданка Украины. Эту информацию агентству «Интерфакс-Украина» подтвердили в Министерстве иностранных дел.



«19 марта в медицинском учреждении на территории провинции Бергамо (Италия) вследствие заболевания COVID-19 умерла гражданка Украины 1958 г.р», — сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.



Украинские консулы установили связь с родственниками умершей гражданки и оказывают необходимое содействие, добавили в МИД.

В пятницу 13 марта стало известно, что в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус.



По состоянию на 19 марта за границей проходят лечение вследствие заражения коронавирусом 13 граждан Украины.



По состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев заражения COVID-19. 3 человека скончались, 1 вызоровел.