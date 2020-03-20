В ЕС ожидают от Москвы активизации в выполнении Минских договоренностей

Москве стоит предпринять больше усилий для выполнения Минских соглашений и реализации договоренностей, достигнутых на парижском саммите «нормандкой четверки» в декабре 2019-го. Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.



«Ей следует активизировать свои усилия по их осуществлению, а также использовать свои серьезные рычаги влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает на востоке Украины», — говорится в письменном интервью Борреля агентству «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что президент Владимир Зеленский продемонстрировал «конструктивный подход, и Россия должна теперь ответить тем же».



«Саммит в нормандском формате, который проходил в Париже в декабре прошлого года, принес некоторые положительные результаты. Теперь меры, о которых договорились лидеры, должны быть воплощены в реальность на Донбассе», — считает Боррель, добавив, что полное прекращение огня «необходимо для облегчения страданий населения».



Говоря о своих ожиданиях от будущей встречи лидеров в формате «нормандской четверки», Боррель высказал мнение, что «новая динамика в нормандских переговорах представляет собой окно возможностей, которое сторонам следует использовать для продвижения к полной реализации Минских соглашений».



Боррель назвал «поразительной» «личную решимость президента Украины Зеленского продвигаться вперед к урегулированию конфликта и реализации Минских соглашений»: «Все стороны, особенно Россия, должны следовать этому примеру».

