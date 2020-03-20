Менеджер «Нафтогаза» не подтверждает у себя диагноз коронавирус

Директор по интегрированному газовому бизнесу НАК «Нафтогаз-Украина» Андрей Фаворов заявил, что находится на самоизоляции из-за простуды. Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.



По словам Фаворова, у него прекрасное самочувствие, однако он намерен провести в самоизоляции еще неделю.



«Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура 37,5. Я в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами „Нефтегаза“ самоизолировался, сижу дома и минимизирую контакт со всеми, кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно», — рассказал он.



В то же время, Фаворов не уточнил, был ли у него установлен коронавирус, о чем ранее заявлял его отец Михаил Фаворов. По словам последнего, коронавирус также подтвердили и у супруги его сына.

По состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев заражения COVID-19. 3 человека скончались, 1 вызоровел.