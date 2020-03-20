Разумков: Рада не уйдет на карантин из-за заболевшего Шахова

Верховная Рада не будет приостанавливать работу из-за того что у народного депутата Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс-Украина».



«Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находиться на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет», — заявил Разумков.



По его словам, Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах «в нормальном режиме».



«Единственное — уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания», — добавил Разумков.

18 марта у нардепа Сергея Шахова подтвердили коронавирус. В связи с этим, экологический комитета Рады и депутаты фракции «Голос», контактировавшие с ним в рамках депутатской группы «Доверие», ушли на самоизоляцию. Коронавирусом также заболела супруга нардепа.



По состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев заражения COVID-19. 3 человека скончались, 1 вызоровел.