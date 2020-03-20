Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине санаторий для обсервации — без света, воды и тепла ►

20 марта 2020, 18:33

На Луганщине санаторий для обсервации — без света, воды и тепла ►

На Луганщине в санатории для возможной обсервации тех, кто контактировал с больными коронавирусом, нет водо-, теплоснабжения и электроэнергии.

Санаторий-профилакторий «Приволье» находится почти в семи километрах от ближайшего населенного пункта и в 30 — от временного областного центра, в лесу на границе Кременского заповедника.

Санаторий принадлежит госпредприятию «Лисичанскуголь», которое задолжало за электроэнергию «Луганскому энергетическому объединению» 600 миллионов гривен. Поэтому помещение обесточили.

«Нам нужно подключить свет, протопить здание, выплатить заработную плату в размере 2,5 миллиона гривен и возвращаем их обратно на работу», — говорит директор по социальным вопросам ПАО «Лисичанскуголь» Эдуард Иванов.

Помощи в покрытии долга представители санатория просят у облгосадминистрации и утверждают, что никто их о том, что учреждение отобрали для обсервации, заранее не предупреждал.

Из-за быстрого распространения инфекции областная комиссия по чрезвычайной безопасности посетила все санатории области и выбрала именно этот для возможного поселения людей, нуждающихся в изоляции.

По словам заместительницы руководителя Луганской ОВГА Наталии Романенко, здание как более отдаленное.

Руководитель Луганской ОВГА Сергей Гайдай заявил, что несмотря на отсутствие коммуникаций, учреждение для обсервации изменять не будут.

По его словам, имеющиеся проблемы можно решить за сутки, а для людей, нуждающихся в карантине, купят путевки в этот санаторий. За полученные деньги собственники «Приволья» смогут погасить свои долги.

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Места
Луганская область
Организации
Лисичанскуголь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:00
«ДНР» не афиширует, что полученные тест-системы — российские
13:31
В «ДНР» рассказали о находящихся на карантине и самоизоляции с подозрением на COVID-19
13:08
В Луганске закрываются внешкольные учреждения из-за коронавируса
09:58
Новым «министром промышленности ДНР» стал бывший глава Нацагентства по аккредитации Украины
08:47
«ДНР»: На окраине Донецка ранена женщина при обстреле
21:51
Пушилин запретил выезд «чиновникам» группировки из-за коронавируса
21:18
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:10
«ДНР» запретила все мероприятия из-за коронавируса
17:27
«ДНР» показала имеющиеся тест-системы для выявления COVID-19
14:55
«ДНР» отменила спортивные мероприятия из-за коронавируса
14:22
«ДНР» назвала условие проезда для людей без местной прописки во время карантина
12:58
«ДНР» приостановила проверку пенсионеров из-за коронавируса
09:30
Пьяный боевик «ДНР» кричал и угрожал оружием патрулю ОБСЕ
08:51
«ДНР» отправила школы и вузы на дистанционное обучение из-за коронавируса
все новости
22:19
Заместитель Офиса президента рассказала, где возьмут деньги на индексацию пенсий
22:13
В Украине зафиксированы еще 10 случаев коронавируса
21:15
Суд в секретном режиме закрыл дело бывшего «министра ДНР»
21:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:39
В Украине подтверждено 29 случаев коронавируса
19:10
Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях
19:02
В пятницу на Донбассе получили ранения трое украинских военных
18:52
Во Львове подтвердили первый случай коронавируса
18:46
Разумков: Рада не уйдет на карантин из-за заболевшего Шахова
18:33
На Луганщине санаторий для обсервации — без света, воды и тепла ►
17:55
Менеджер «Нафтогаза» не подтверждает у себя диагноз коронавирус
17:13
В ЕС ожидают от Москвы активизации в выполнении Минских договоренностей
17:00
«ДНР» не афиширует, что полученные тест-системы — российские
16:32
Вторая украинка скончалась от коронавируса в Италии
15:55
С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военный
все новости
ВИДЕО
На Луганщине санаторий для обсервации — без света, воды и тепла ►
20 марта, 18:33
Рада приняла закон по противодействию коронавирусу. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция