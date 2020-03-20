На Луганщине в санатории для возможной обсервации тех, кто контактировал с больными коронавирусом, нет водо-, теплоснабжения и электроэнергии.



Санаторий-профилакторий «Приволье» находится почти в семи километрах от ближайшего населенного пункта и в 30 — от временного областного центра, в лесу на границе Кременского заповедника.



Санаторий принадлежит госпредприятию «Лисичанскуголь», которое задолжало за электроэнергию «Луганскому энергетическому объединению» 600 миллионов гривен. Поэтому помещение обесточили.



«Нам нужно подключить свет, протопить здание, выплатить заработную плату в размере 2,5 миллиона гривен и возвращаем их обратно на работу», — говорит директор по социальным вопросам ПАО «Лисичанскуголь» Эдуард Иванов.



Помощи в покрытии долга представители санатория просят у облгосадминистрации и утверждают, что никто их о том, что учреждение отобрали для обсервации, заранее не предупреждал.



Из-за быстрого распространения инфекции областная комиссия по чрезвычайной безопасности посетила все санатории области и выбрала именно этот для возможного поселения людей, нуждающихся в изоляции.



По словам заместительницы руководителя Луганской ОВГА Наталии Романенко, здание как более отдаленное.



Руководитель Луганской ОВГА Сергей Гайдай заявил, что несмотря на отсутствие коммуникаций, учреждение для обсервации изменять не будут.



По его словам, имеющиеся проблемы можно решить за сутки, а для людей, нуждающихся в карантине, купят путевки в этот санаторий. За полученные деньги собственники «Приволья» смогут погасить свои долги.