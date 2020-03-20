Во Львове подтвердили первый случай коронавируса

Во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.



Он уточнил, что это житель Львова, 1950 года рождения, который 13 марта вернулся из Германии.



Садовый отметил, что информация поступила от главного врача инфекционной больницы, а также положительный результат на коронавирус подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве.



«Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования», — подытожил мэр.

В Украине подтверждено 26 случаев COVID-19, три из них — летальные. Один пациент вылечился.