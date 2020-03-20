Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.



Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



«Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19 », - отметил Денис Шмыгаль.

В Украине подтверждено 27 случаев COVID-19, три из них — летальные.