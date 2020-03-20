Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 марта.

Политика

Москве стоит предпринять больше усилий для выполнения Минских соглашений и реализации договоренностей парижского саммита «нормандкой четверки», заявил вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. По его мнению, Россия должна следовать примеру украинского лидера Владимира Зеленского в его стремлении урегулировать конфликт.



Общество



Подконтрольные группировке «ДНР» СМИ преимущественно не упоминают, что тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 получены из России.



На подконтрольной «ДНР» территории под стационарным наблюдением медиков находятся 7 человек с подозрением на коронавирус COVID-19, еще 4 человека самоизолировались дома.



«Министром промышленности ДНР» стал бывший глава Нацагентства по аккредитации Украины Владимир Рущак. По информации «Наших грошей», Рущак был задействован в коррупционных схемах во время работы в Нацагентстве. В Украине против него открыто уголовное производство по статье «злоупотребление служебным положением».



С 23 марта в подконтрольном боевикам Луганске приостанавливают работу внешкольные учреждения из-за угрозы распространения коронавируса.



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