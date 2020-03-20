Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд в секретном режиме закрыл дело бывшего «министра ДНР»

20 марта 2020, 21:15

Суд в секретном режиме закрыл дело бывшего «министра ДНР»

Суд в Мариуполе освободил от ответственности и закрыл дело бывшего «министра угольной промышленности ДНР» Игоря Ивакина, которого якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины. Об этом пишет «Украинская правда».

«Решением суда он освобожден от уголовной ответственности. Решение суда нами оспариваться не будет», — сообщил адвокат Ивакина Константина Здора.

12 марта Жовтневый суд Мариуполя принял решение по делу Ивакина, которого обвиняли в участии в террористической организации.

Однако это решение засекречено. Оно содержится в реестре, но без текста и с примечанием, что «информация запрещена для публикации».

Причина в том, что рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Закон позволяет это делать для неразглашении охраняемой законом тайны, например, государственной, защиты личной и семейной жизни человека, в интересах малолетнего или несовершеннолетнего лица.

В расписании судебных заседаний указано, что 12 марта суд закрыл производство, а 19 марта решения вступило в силу. Это означает, что стороны не подали жалобы.

При этом имена участников процесса, в том числе, самого Ивакина из расписания заседаний исчезли. Вместо них стоит прочерк. Ранее, в частности, в феврале этого года, когда дело направили в суд, имена были указаны.

29 января, СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела бывшего «министра» на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него «полезную информацию» о влиянии России на боевиков.
В то же время, по данным издания, Ивакин еще с 2014 года проживал на контролируемой украинским правительством территории.

Еще по теме

Люди
Игорь Ивакин
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:00
«ДНР» не афиширует, что полученные тест-системы — российские
13:31
В «ДНР» рассказали о находящихся на карантине и самоизоляции с подозрением на COVID-19
13:08
В Луганске закрываются внешкольные учреждения из-за коронавируса
09:58
Новым «министром промышленности ДНР» стал бывший глава Нацагентства по аккредитации Украины
08:47
«ДНР»: На окраине Донецка ранена женщина при обстреле
21:51
Пушилин запретил выезд «чиновникам» группировки из-за коронавируса
21:18
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:10
«ДНР» запретила все мероприятия из-за коронавируса
17:27
«ДНР» показала имеющиеся тест-системы для выявления COVID-19
14:55
«ДНР» отменила спортивные мероприятия из-за коронавируса
14:22
«ДНР» назвала условие проезда для людей без местной прописки во время карантина
12:58
«ДНР» приостановила проверку пенсионеров из-за коронавируса
09:30
Пьяный боевик «ДНР» кричал и угрожал оружием патрулю ОБСЕ
08:51
«ДНР» отправила школы и вузы на дистанционное обучение из-за коронавируса
все новости
22:19
Заместитель Офиса президента рассказала, где возьмут деньги на индексацию пенсий
22:13
В Украине зафиксированы еще 10 случаев коронавируса
21:15
Суд в секретном режиме закрыл дело бывшего «министра ДНР»
21:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:39
В Украине подтверждено 29 случаев коронавируса
19:10
Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях
19:02
В пятницу на Донбассе получили ранения трое украинских военных
18:52
Во Львове подтвердили первый случай коронавируса
18:46
Разумков: Рада не уйдет на карантин из-за заболевшего Шахова
18:33
На Луганщине санаторий для обсервации — без света, воды и тепла ►
17:55
Менеджер «Нафтогаза» не подтверждает у себя диагноз коронавирус
17:13
В ЕС ожидают от Москвы активизации в выполнении Минских договоренностей
17:00
«ДНР» не афиширует, что полученные тест-системы — российские
16:32
Вторая украинка скончалась от коронавируса в Италии
15:55
С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военный
все новости
ВИДЕО
На Луганщине санаторий для обсервации — без света, воды и тепла ►
20 марта, 18:33
Рада приняла закон по противодействию коронавирусу. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция