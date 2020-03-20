Суд в секретном режиме закрыл дело бывшего «министра ДНР»

Суд в Мариуполе освободил от ответственности и закрыл дело бывшего «министра угольной промышленности ДНР» Игоря Ивакина, которого якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины. Об этом пишет «Украинская правда».



«Решением суда он освобожден от уголовной ответственности. Решение суда нами оспариваться не будет», — сообщил адвокат Ивакина Константина Здора.



12 марта Жовтневый суд Мариуполя принял решение по делу Ивакина, которого обвиняли в участии в террористической организации.



Однако это решение засекречено. Оно содержится в реестре, но без текста и с примечанием, что «информация запрещена для публикации».



Причина в том, что рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Закон позволяет это делать для неразглашении охраняемой законом тайны, например, государственной, защиты личной и семейной жизни человека, в интересах малолетнего или несовершеннолетнего лица.

В расписании судебных заседаний указано, что 12 марта суд закрыл производство, а 19 марта решения вступило в силу. Это означает, что стороны не подали жалобы.



При этом имена участников процесса, в том числе, самого Ивакина из расписания заседаний исчезли. Вместо них стоит прочерк. Ранее, в частности, в феврале этого года, когда дело направили в суд, имена были указаны.

29 января, СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела бывшего «министра» на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него «полезную информацию» о влиянии России на боевиков.

В то же время, по данным издания, Ивакин еще с 2014 года проживал на контролируемой украинским правительством территории.