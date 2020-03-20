Заместитель Офиса президента рассказала, где возьмут деньги на индексацию пенсий

Деньги на индексацию пенсий и на доначисление некоторым пенсионерам тысячи гривен правительство планирует получить, увеличивая внешний долг и дефицит бюджета. Об этом в эфире «Свободы слова с Савиком Шустером» заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.



По ее словам, есть несколько источников, благодаря которым удастся провести индексацию — перераспределение бюджета и увеличение его дефицита.



«Мы будем сокращать часть неэффективных трат бюджета и перераспределять его там, где можно будет. Это и госкомпании, госбанки, сокращения больших зарплат и так далее. А второе, давайте будем честными: мы будем увеличивать дефицит бюджета. Мы себе можем это позволить. Сегодня у нас бюджет запланирован с дефицитом 2%, но он строился на прогнозе роста в 3,5%», — сказала она.



Ковалив рассказала, что Украина будет занимать деньги у МВФ, Мирового банка или Еврокомиссии — процент составит 0,5-2%.



18 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с 1 апреля Кабмин будет готов выплатить дополнительную 1 тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5 тысяч гривен, а с 1 мая 2020 будет осуществлено индексацию пенсий.