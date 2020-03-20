Шмыгаль: Еще в нескольких регионах могут объявить чрезвычайную ситуацию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в субботу может ввести режим чрезвычайной ситуации еще в ряде регионов страны в связи с распространением коронавируса. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



«Мы сегодня приняли несколько важных решений. Это введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины, всего в шести уже введено. Очевидно, завтра придется ввести еще, потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике», — сказал он.



20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.



До этого он был объявлен в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.