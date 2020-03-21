На Донбассе за минувшие сутки получили ранения четверо военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Широкино, Марьинка, Новотроицкое, Красногоровка, Крымское, Луганское, Хутор Вольный, Новгородское, Новотошковское.



«С началом текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции. За текущие сутки потерь нет», — добавили в штабе.