У двух жительниц Славянска обнаружили подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.



Отмечается, что пожилая женщина госпитализирована в больницу города Мирноград. Другая больная изолирована и принимает лечение амбулаторно. Биоматериал направлен в лабораторию города.



«Одна из больных, имея симптомы болезни, продолжала работать в продуктовом магазине. Напомним карантин — это серьезно! Соблюдайте установленные правила», — подчеркнули в горсовете.

14 марта двое жителей Славянска были госпитализированы с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Позже стало известно, что заражение не подтвердилось.



16 марта стало известно, что еще двое жителей Славянска были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.



На данный момент в Украине 41 подтвержденный случай инфицирования COVID-19, три из них — летальные.