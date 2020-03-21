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«ДНР» задержало директора шахты «Комсомолец Донбасса» по обвинению в хищении угля

21 марта 2020, 13:48

«ДНР» задержало директора шахты «Комсомолец Донбасса» по обвинению в хищении угля

«МВД» при группировке «ДНР» задержали группу лиц, включая директора шахты «Комсомолец Донбасса» Андрея Вашура по обвинению в хищении угля на предприятии. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

Утверждается, что в группу входили порядка 20 человек, включая двух заместителей Вашуры.

Отмечается, что на площадках, на которых находился похищенный уголь, объем обнаруженной продукции составил свыше тысячи тонн. По предварительным оценкам, стоимость похищенного угля составляет порядка 100 миллионов рублей.

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