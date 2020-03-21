Аксенов заявил о первом случае заболевания коронавирусом в Крыму

В аннексированном Крыму зафиксирован первый случай инфицировани коронавирусом. Об этом на странице в Facebook сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.



«В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска», — написал он.



По его данным, заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу.



«С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс», — подчеркнул Аксенов.



По его словам, состояние больного средней степени тяжести.



Также Аксенов пишет, что круг лиц, с которым контактировал заболевший на территории полуострова, определен — они находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование.