В Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Харьковской области из-за угрозы распространения коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации, соответствующее распоряжение руководителя региона опубликовано на сайте харьковской ОГА. Такое решение приняли в связи с подтверждением коронавируса COVID-19 у жительницы Харькова.



Первый случай коронавируса в Харьковской области был зафиксирован в пятницу 20 марта, у 37-летней женщины, которая вернулась из Франции.



Председатель ХОГА заверил, что объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.



Руководители районов, граничащих с Луганской и Донецкой областями должны подготовить план действий в случае запрета пересечения границы.



В связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля 2020 года. Ряд городов закрыли все места массового посещения, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС. Также Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в трех регионах — Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.