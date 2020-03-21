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Количество случаев коронавируса в Украине увеличилось до 47

21 марта 2020, 21:22

Количество случаев коронавируса в Украине увеличилось до 47

Число случаев коронавируса COVID-19 в Украине увеличилось до 47. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Там отметили, что первый пациент, который выздоровел, уже выписан из больницы.

Три случая заражения коронавирусом были летальными.

Сегодня вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 7 новых случаях коронавируса в столице. Однако пока Минздрав не учел данные об одном заболевшем.

С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.

С 18 марта была запрещена перевозка пассажиров в другие города и регионы на автобусах, поездах и самолетах из-за угрозы пандемии коронавируса, ограничена работа городского транспорта.

Также Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта на две недели закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также была ограничена работа КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. С 22 марта работа КПВВ прекращается.

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