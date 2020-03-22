Один военный был ранен за минувшие сутки

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов на Донбассе в субботу, 21 марта. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под огнем оказались Марьинка, Красногоровка, Новотроицкое, Водяное, Новгородское, Новотошковское, Попасная и Новолуганское.