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Один военный был ранен за минувшие сутки

22 марта 2020, 09:11

Один военный был ранен за минувшие сутки

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов на Донбассе в субботу, 21 марта. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огнем оказались Марьинка, Красногоровка, Новотроицкое, Водяное, Новгородское, Новотошковское, Попасная и Новолуганское.

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