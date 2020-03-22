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Боевики снова не пропускают патрули ОБСЕ, ссылаясь на «приказы командования»

22 марта 2020, 13:54

Боевики снова не пропускают патрули ОБСЕ, ссылаясь на «приказы командования»

Боевики вновь ограничивали работу наблюдателей СММ ОБСЕ, не пропуская автомобили миссии через свои блокпосты. В последнем отчете СММ сообщается о четырех подобных случаях.

Так, на блокпосте на окраине Донецка боевик «ДНР» запретил патрулю проезд, объяснив это «приказами от командиров». В связи с этим наблюдатели не смогли проверить информацию о якобы повреждении гражданского объекта в Куйбышевском районе города.

На других блокпостах «ДНР», расположенных вблизи Безыменного и Шевченко, боевики также не пропустили наблюдателей СММ, сославшись на «приказы командования». Находясь вблизи Безыменного наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через блокпост.

На блокпосте вблизи Григорьевки двое боевиков не позволили патрулю проехать, объяснив это «проведением инженерных работ». При этом боевики пропустили гражданский автомобиль через блокпост.

Также патруль СММ не смог проехать в направлении Новоазовска. Боевики на протяжении нескольких лет регулярно препятствуют мониторингу СММ в этом районе. На этот раз они сослались на «проведение операции» в этом районе. Находясь на месте, наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через блокпост в обоих направлениях.

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