Минздрав опроверг свою информацию о 8 выздоровевших от коронавируса

Обновлено. Министерство здравоохранения Украины опровергло свое предыдущее сообщение о 8 пациентах, которые выздоровели от коронавируса.



Там пояснили, что на самом деле у 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им были сделаны два повторных теста, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции.





На данный момент в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных. Выздоровел один человек.



По состоянию на 22 марта в Днепропетровской области зафиксировано 2 случая коронавируса, Донецкой области — 1, Житомирской — 2 (1 летальный), Ивано-Франковской — 2 (1 летальный), Киеве — 9, Киевской области — 4; Львовской области — 1; Тернопольской — 1; Черновицкой область — 25 (1 летальный).