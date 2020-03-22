Около 30 человек хотят пересечь «Станицу Луганскую», несмотря на закрытие КПВВ

Несмотря на закрытие пункта пропуска «Станица Луганская» около 30 человек рассчитывают попасть на подконтрольную боевикам территорию. Как сообщает «Громадське», утром их было около 70.



Издание отмечает, что паспортные данные людей пограничники переписали и отправили командующему Операции объединенных сил, но никаких решений тогда не было. После приезда журналистов и мониторинговой миссии БФ «Восток СОС» начальник отдела ГПСУ начал фотографировать документы людей, у которых есть критически важные жизненные обстоятельства, и отправлять фото командующему ООС.

После этого через КПВВ пропустили двух женщин: одна болеет раком и ее должны прооперировать в оккупированном Луганске, другая ухаживает на оккупированной территории за пожилой матерью, которая не может встать с постели.



По состоянию на обед 22 марта на КПВВ с украинской стороны продолжают ждать люди. Часть из них имеют документы, которые могут позволить им пересечь линию разграничения, другая часть — нет.



Со стороны неподконтрольной территории ждут 8 человек. Их пропустили через пункт пропуска группировки «ЛНР», но пока не пропускают на подконтрольную территорию. По словам начальника отдела ГПСУ, только у пяти из этих людей есть постоянная регистрация на подконтрольной территории, поэтому их, возможно, пропустят.

С 22 марта командование ООС приостановило пропуск через линию соприкосновения из-за угрозы распространения коронавируса.



С 21 марта группировка «ДНР» полностью приостановила движение граждан через линию соприкосновения связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



«ЛНР» прекращает пропуск через линию соприкосновения с 23 марта.