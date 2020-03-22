Закрытие КПВВ, жертвы на фронте и подготовка к консультациям с ОРДЛО. Главные новости недели

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 16 — 22 марта.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Создание консультативного совета по политическим вопросам с представителями Украины и ОРДЛО не изменит принципа урегулирования конфликта, которого придерживается Трехсторонняя контактная группа. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, «все останется неизменным»: Россия — страна, которая напала, Украина — защищающаяся страна.



Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорийАлексея Резникова.



Москве стоит предпринять больше усилий для выполнения Минских соглашений и реализации договоренностей парижского саммита «нормандкой четверки», заявил вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. По его мнению, Россия должна следовать примеру украинского лидера Владимира Зеленского в его стремлении урегулировать конфликт.



Права человека



Офис Генерального прокурора Украины сообщил командиру незаконного вооруженного формирования «ЛНР» о подозрении в пытках над людьми.



Боевики «Л-ДНР» задержали жительницу Макеевки и предпринимателя из Луганска для привлечения к разведывательной деятельности, заявили в Службе безопасности Украины.



Боевые действия



С 16 по 22 марта в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий и 12 получили ранения.



С начала года и по состоянию на 9 марта от военных действий на Донбассе пострадал 21 человек, из которых 2 погибших и 19 раненых.



СММ ОБСЕ подтвердила сообщение «ДНР» о смерти мужчины, раненого в селе Сигнальное в ходе обстрела 14 марта.



Общество



В Донецкой области с 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Украинская сторона и боевики прекращают пропуск через линию соприкосновения.



По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил среди военнослужащих не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса COVID-19 из-за отсутствия тестов.



В «Л-ДНР» утверждают, что на подконтрольной боевикам территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом «ДНР» провела только четыре лабораторных анализа. По словам главврача Луганской СЭС Дмитрия Докашенко, 22 жителя подконтрольной боевикам части Луганщины находятся на карантине под наблюдением, им запрещено покидать свое жилище.



«Министром промышленности ДНР» стал бывший глава Нацагентства по аккредитации Украины Владимир Рущак. По информации «Наших грошей», Рущак был задействован в коррупционных схемах во время работы в Нацагентстве. В Украине против него открыто уголовное производство по статье «злоупотребление служебным положением».



«ДНР» и «ЛНР» приостановили верификацию пенсионеров, которые проживают на подконтрольной им территории из-за распространения коронавируса.



Суд в Мариуполе в секретном режиме освободил от ответственности и закрыл дело так называемого «экс-министра угольной промышленности ДНР» Игоря Ивакина, которого из ОРДО якобы вывели во время спецоперации СБУ.



Экономика



В Пенсионном фонде Донецкой области заявляют, что выплаты будут сделаны вовремя, несмотря на ограничения в работе из-за коронавируса.



В «ДНР» заявляют, что украинский мобильный оператор Vodafonе является должником и не платит «налоги» в местный бюджет. Сумму, которую «ДНР» предъявляет оператору, в группировке не уточняют.



«ДНР» рассматривает возможность консервации горловского предприятия «Стирол», принадлежащего компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Как после ограничения на выезд со стороны Украины и России Донецк и Луганск будут противостоять коронавирусу? // Как проходит карантин в крупных городах Донбасса? // Через несколько дней у Зеленского должны принять решение — создавать или нет Консультативный совет с участием представителей ОРДЛО на переговорах в Минске.



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