Штаб: На Донбассе зафиксировали три нарушения «режима тишины», без потерь

За минувшие сутки боевики три раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



По информации украинской стороны, боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: неподалеку Водяного — из 82-мм минометов — 5 мин; вблизи Павлополя — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Березового — из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.



В штабе подчеркнули, что подразделения ООС «применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ».



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военнослужащих нет.