Работники скорой помощи не будут проводить тест на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус будут делать только в определенных учреждениях здравоохранения в случае наличия симптомов Covid-2019. Сотрудники скорой помощи такие тесты проводить не будут. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



«В случае, если у вас есть признаки острого респираторного заболевания — звоните к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентных случаях. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19», — говорится в сообщении.



В ведомстве объяснили, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для «санитарной сортировки».



Это означает, что медики должны сделать два теста: один на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, чтобы определить дальнейший алгоритм действий.



«Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.

Ночью 23 марта украинский военный самолет доставил из Китая партию закупленных тестов для выявления коронавирусной инфекции.



Министр здравоохранения Илья Емец считает, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса нужно ввести Украине чрезвычайное положение.