Заместителем министра реинтеграции стал экс-советник постпреда Украины при ООН

Кабинет министров назначил Игоря Яременко заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в распоряжении правительства.



Ранее Яременко был советником постоянного представительства Украины при ООН.



Согласно декларации, за прошлый год он получил 2 765 018 гривен доходов, из которых 158 440 гривен составила заработная плата, а — 2 606 578 гривен компенсация от Министерства иностранных дел.



Также он указал в декларации 2 501 гривен на банковских счетах, 30 тысяч гривен и 15 тысяч долларов — наличными.



Яременко имеет в совместной собственности квартиру в Киеве площадью 92,4 квадратных метров и арендует квартиру в США площадью 60 квадратных метров.



Кроме того, он владеет двумя автомобилями: BMW X5 2010 года выпуска и BMW 328xi 2013 года выпуска.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавляет Алексей Резников. Также он стал профильным вице-премьером в новом правительстве.