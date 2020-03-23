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Депутат Шахов рассказал о самочувствии на 10-й день болезни COVID-19

23 марта 2020, 12:02

Депутат Шахов рассказал о самочувствии на 10-й день болезни COVID-19

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов сообщил о своем самочувствии на 10-й день коронавирусной болезни COVID-19.

«Практически постельный режим! Кашель сухой и тяжелый! Температуру сбили до 37! Насморк! Боль в горле (пью много жидкости)!» — написал Шахов в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что «спал хорошо» и это была «первая спокойная ночь» во время болезни. При этом Шахов рассказал, что уже не ест двое суток из-за отсутствия аппетита, «но это может быть из-за больничных условий».

«Стул вчера был нормальный. Время от времени болит голова!» — добавил он.

Шахов продолжает находиться в инфекционном отделении Александровской больницы Киева, куда был госпитализирован 21 марта с легкой пневмонией, вызванной коронавирусом. До этого депутат был дома на самоизоляции.

Также пресс-служба Шахова сообщала, что у всех народных депутатов из его команды, а также работников офиса коронавирус не обнаружен. Тесты, которые проводились с 18-го по 20-е марта показали отрицательный результат.

У соратника Шахова, депутата Сергея Вельможного, симптомы, похожие на COVID-19. Он был госпитализирован вместе с сыном. Проводятся дополнительные обследования и повторные тесты.

О заражении Сергея Шахова коронавирусом стало известно 18 марта. Также коронавирус был подтвержден у его жены.

В Украине уже лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Из них три случая — смертельные, один пациент выздоровел.

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