Депутат ОПЗЖ был госпитализирован с подозрением на коронавирус

Обновлено. Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Лукашев сообщил, что его госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако точный диагноз еще не поставлен.



Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источник в депутатском корпусе сообщила, что у Лукашева нашли коронавирус.



Утверждалось, что первые тесты Лукашева были отрицательные, однако в воскресенье, 22 марта пришло подтверждение о коронавирусе с последнего забора биоматериала.



Также о диагностировании у депутата Лукашева коронавируса сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.



На прошлой неделе у депутата ОПЗЖ была температура, сейчас он чувствует себя лучше.



На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на заседании образовательного комитета 10 марта.



По данным УП, у депутата Руслана Горбенко из «Слуги народа» еще проверяют тест.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у народного депутата Украины, члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова и его жены. Еще один народный депутат Украины Сергей Вельможный находится на обследовании в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус.