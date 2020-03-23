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Коронавирус обнаружен у еще одного депутата

23 марта 2020, 12:23

Коронавирус обнаружен у еще одного депутата

У депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева диагностировали коронавирус, у Руслана Горбенко из «Слуги народа» еще проверяют тест. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в депутатском корпусе.

Первые тесты Лукашева были отрицательные, однако в воскресенье, 22 марта пришло подтверждение о коронавирусе с последнего забора биоматериала.

Также о диагностировании у депутата Лукашева коронавируса сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

На прошлой неделе у депутата ОПЗЖ была температура, сейчас он чувствует себя лучше.

На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на заседании образовательного комитета 10 марта.

Депутата Горбенко поставили на еще одно исследование, его проверяют.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у народного депутата Украины, члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова и его жены. Еще один народный депутат Украины Сергей Вельможный находится на обследовании в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус.

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