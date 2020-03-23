СМИ: Рада может собраться на внеочередное заседание не раньше 25 марта

Верховная рада Украины может собраться на внеочередное заседание не раньше 25 марта. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свой источник в парламенте.



По его словам, Рада не сможет собраться на внеочередное заседание во вторник, 24 марта, как планировалось ранее.



«Самое ранее — это среда», — ответил источник на вопрос о дате внеочередного заседания.



Депутат «Слуги народа» Александр Качура в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что пока нет необходимых формальных оснований для созыва парламента.



«У нас еще нет пока решения СНБО, после этого будет указ президента. После этого Верховная Рада в течение двух суток примет решение о введении чрезвычайного положения», — сказал он.



Сегодня спикер Верховной рады Дмитрий Разумков провел совещание по внеочередному заседанию Рады. Ранее источники РБК-Украина сообщали, что 24 марта Рада может собраться, чтобы рассмотреть введение чрезвычайной ситуации в Украине. Однако пока внеочередное заседание не созвали. Кроме того, источники среди депутатов фракции «Слуги народа» подтверждают, что на повестке дня может быть и вопрос чрезвычайного положения.