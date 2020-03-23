Суд по делу Штепы перенесли на 6 апреля из-за карантина

Назначенное на понедельник заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова по делу экс-мэра г.Славянск Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, не состоялось. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил адвокат Александр Шадрин.



«Защита подала ходатайство о переносе заседания, в том числе и из-за карантина, введенного Кабинетом министров из-за ситуации с коронавирусом Covid-19. Суд перенес заседание на 6 апреля», — сказал Шадрин.



Суд планировал рассмотреть ходатайство о домашнем аресте Штепы, которое было заявлено прокуратурой 21 ноября 2019 года.



Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого должно начаться в пятый раз.