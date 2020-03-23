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В Красногоровке из-за коронавируса ввели ограничения

23 марта 2020, 16:38

В Красногоровке из-за коронавируса ввели ограничения

В Красногоровке Донецкой области с 23 марта закрываются рынки и вводятся ограничения на пребывание в общественных местах. Соответствующее решение принято в связи с введением в области чрезвычайной ситуации.

В этот период запрещена работа рынков и объектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров.

Перечень субъектов по реализации продуктов питания и товаров первой необходимости определен отдельно.

Также распоряжением руководителя военно-гражданской администрации запрещено посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, вводятся ограничения на число посетителей в торговых помещениях — не более 1 человека на 10 м кв площади.

Подобные ограничения с 23 марта вводятся и на территории Краматорска и Славянска.

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