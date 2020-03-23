Двое украинских военных ранены на Донбассе из-за обстрела грузовика

В результате попадания в грузовик противотанковой управляемой ракеты двое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



«Российские оккупанты, вопреки Минским договоренностям, обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, вблизи населенного пункта Шумы», — говорится в сообщении.



Состояние украинских военных удовлетворительное.



В ответ украинские военные открыли огонь в ответ, потери боевиков уточняются.