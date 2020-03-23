«ЛНР» будет принудительно госпитализировать вернувшихся с температурой и симптомами ОРВИ

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории будут принудительно госпитализировать вернувшихся из других стран местных жителей с высокой температурой и признаками респираторной инфекции. Об этом говорится в «указе» главы «ЛНР» Леонида Пасечника.



Отмечается, что речь идет о странах «с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией. Отдельно указано, что в этот перечень не подпадают Россия и подконтрольная группировке «ДНР» территория.



Принудительную госпитализацию поручено обеспечить «министерству здравоохранения».



Кроме того, всех прибывших из этих стран поручается разместить в обсервационные отделения на 14 дней.