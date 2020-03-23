Зеленский перенес срок весеннего призыва

Весенний призыв в Украине переносится на один месяц из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение принял президент Владимир Зеленский.



Призыв и увольнение военнослужащих срочной службы в запас переносятся с апреля-июня на май-июль 2020 года.



Таким образом, Зеленский внес изменения в указ № 13 от 16 января «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

В Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19. В связи с этим, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Режим ЧС уже действует в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях.