Гончарук отрицает халатность своего Кабмина в борьбе с коронавирусом

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук отрицает служебную халатность своего Кабинета министров при противодействии коронавирусу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Государственное бюро расследований ведет уголовное производство о возможной халатности должностных лиц Кабмина в связи с распространением Covid-19.



Как заявляет Гончарук, Министерство здравоохранения во главе с Зоряной Скалецкой еще до получения письма от СНБО связались со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией.



«Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий», — написал он в Facebook, добавив, что после получения письма от СНБО было созвано совещание, а министерствам даны поручения.

4 марта Верховная Рада одобрила заявление об отставке и уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.



В Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19. В связи с этим, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Режим ЧС уже действует в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях.