У нардепа от «Слуги народа» выявили коронавирус

У народного депутата от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко обнаружен коронавирус. Об этом сообщила заместительница председателя фракции Евгения Кравчук.



По ее информации, Горбенко, вероятно, заразился в Украине. Симптомы появились у него 19 марта. Сейчас нардеп находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.



«Надо отметить Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована раньше», — написала Кравчук.



«... поэтому, вероятно, находясь 17-го на внеочередном заседании Совета, он еще не мог заразить коллег. Но круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады», — рассказала она.



Как уточнила Кравчук, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Горбенко, не собирался последние 14 дней.

В Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19. В связи с этим, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Режим ЧС уже действует в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях.