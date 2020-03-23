Ситуация с коронавирусом по обе стороны от КПВВ и другие главные новости ОРДЛО

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции COVID-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на 23 марта в Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом. В Донецкой области по-прежнему зарегистрирован один случай инфицирования, еще семеро человек ожидают результаты теста на Covid-19.



Россия разрешила во время карантина въезд в страну жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



65 человек находятся на стационарном карантине на подконтрольной боевикам части Донецкой области. Еще 45 людей пребывают на домашней самоизоляции, заявляют в группировке «ДНР». В формировании признают нехватку медицинских масок в аптеках и обещают разобраться с этим в ближайшее время.



«ЛНР» намерена принудительно госпитализировать вернувшихся из других стран местных жителей с высокой температурой и признаками респираторной инфекции.



Политика



В связи с распространением коронавируса заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу пройдет в режиме видеоконференции.



Кабинет министров назначил Игоря Яременко заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Общество



Суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых — Олега Пулатова, изучить материалы дела для того, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших — ограниченный доступ к официальным материалам дела.



Боевые действия



Ребенок 2007 года рождения получил легкое ранение в подконтрольной боевикам Горловке в результате обстрела 22 марта, утверждают в «ДНР».



За выходные 21 и 22 марта боевики «ДНР» не пропустили через свои блокпосты ни одного патруля СММ ОБСЕ, ссылаясь на то, что пропуск остановлен в связи с карантином.



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