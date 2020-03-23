Один из фигурантов дела о многомиллионных махинациях на госшахтах Донетчины вышел из СИЗО

Подозреваемый в соорганизации завладения 51,17 млн грн трех государственных угледобывающих предприятий «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское № 1» внес 1,26 млн грн залога и вышел из СИЗО. Об этом сообщает «Слово и Дело».



По данным издания, говорится о Дмитрии Вацнере, которому сообщили о подозрении вместе с Александром Дырдой.



Следствие установило, что в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское № 1». Соучастники проводили махинации с тендерами на ГП.



НАБУ и САП выявили нарушения в 69 закупках. Договоры на поставку получала одна компания — ООО «Доненергоекспорт». Фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора. Те, в свою очередь через специально созданные участниками схемы препятствия не имели реальных шансов сотрудничать с госпредприятиями.



Журналисты отмечают, что техническими участниками тендеров, в которых побеждало ООО «Доненергоекспорт», были компании «Триалтрейд» и «Универсал Инвест-Строй», связанные с бывшим угольным смотрящим Кропачевым. Детективы установили, что эти фирмы использовали один и тот же IP-адрес при подаче налоговых деклараций. Часть полученных от госпредприятий средств «Триалтрейд» перечисляла на счет компании «ВБ Недвижимость», подписантом которой является дочь Кропачева Юлия. Основателем «ВБ Недвижимость» является фирма самого бизнесмена «Укрдонинвест».



В течение почти трех лет эти три угольных ГП, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости на общую сумму почти 174,5 млн грн, незаконно переплатив более 51, 17 млн ​​грн.