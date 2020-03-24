Минздрав хочет ввода чрезвычайного положения, чтобы ограничить передвижение пожилых людей

В министерстве здравоохранения настаивают на введении чрезвычайного положения в Украине для того, чтобы, в частности, ограничить передвижение пожилых людей.



Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



«Нам нужно действовать на опережение. Как показывает практика стран, которые работали на опережение, вводили ограничения мобильности — особенно для людей старшего и пожилого возраста — значительно легче входят в эпидемию, легче и дольше сдерживают пиковые нагрузки на систему охраны здоровья», — сказал Ляшко.



Он подчеркнул, что такие меры помогут «сохранить больше жизней украинцев», если произойдет массовое поступление больных коронавирусоной болезнью.



По словам главного санитарного врача, правительство решили вопросы доставки продуктов и лекарств людям старше 60 лет.

В понедельник глава Минздрава Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.



Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.



По данным на вечер понедельника, в Украине было официально зафиксировано 73 случая коронавируса, из них три — смертельные, один пациент выздоровел.