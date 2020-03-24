«ДНР» пока не собирается закрывать рынки из-за коронавируса

Группировка «ДНР» пока не собирается закрывать продовольственные рынки в рамках мер по недопущению распространения коронавируса.



Об этом заявили в подконтрольном «ДНР» предприятии «Рынки Донбасса», передает DNR LIVE.



Многие рынки уже были закрыты на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

На прошлой неделе «ДНР» ввела запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.



18 марта был диагностирован первый случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.