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В Мариуполе введут платный проезд для льготников на время карантина

24 марта 2020, 11:17

В Мариуполе введут платный проезд для льготников на время карантина

На период карантина в Мариуполе отменят льготы пенсионерам на бесплатный проезд в общественном транспорте. Начиная с 26 марта пенсионеры будут оплачивать проезд, сообщил заместитель мэра Сергей Захаров. Об этом передает 0629.

Льготники будут оплачивать свой проезд в общественном транспорте с 5.00 до 9.00 и с 14. 00 до 19.00 в период карантина.

Это решение до 26 марта будет принято на исполкоме Мариупольского городского совета.

По состоянию на 24 марта в Украине официально зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. 

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