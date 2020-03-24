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Кличко допустил закрытие въезда в Киев при ухудшении ситуации с коронавирусом

24 марта 2020, 14:00

Кличко допустил закрытие въезда в Киев при ухудшении ситуации с коронавирусом

В Киеве ограничительные меры могут быть усилены в случае ухудшения эпидемической ситуации из-за коронавируса, прогнозирует мэр Киева Виталий Кличко.

Во время брифинга он отметил, что пока не видит оснований для введения чрезвычайного положения. «Сегодня ситуация контролируема. Но если она начнет ухудшаться — у нас не будет другого выбора кроме как усиливать ограничительные меры», — сказал Кличко.

По его словам, в случае ухудшения ситуации Киев закроют на въезд и выезд, ограничат передвижение по городу.

В Киеве было подтверждено 29 случаев коронавируса. Всего в Украине зафиксировано уже 97 случаев.

Киев является одним из регионов, в котором был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.

Постановлением правительства в Украине с 18 марта была запрещена перевозка пассажиров в другие города и регионы на автобусах, поездах и самолетах из-за угрозы пандемии коронавируса. Также было ограничено движение общественного транспорта в городах.

С понедельника проезд в Киеве в общественном транспорте возможен только по спецпропуску.

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