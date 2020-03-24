Власти Донетчины завтра закроют все рынки

С 25 марта в Донецкой области будут закрыты все рынки в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщил и.о. директора Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Василий Гончаренко.



«Вчера была проблема, что не все рынки были закрыты. По Донецкой области — 73, в частности в Мариуполе», — отметил Гончаренко на брифинге.



Он отметил, что сегодня подпишет постановление о мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Донецкой области, которая, в частности, предусматривает закрытие рынков. «Завтра будут закрыты все рынки по Донетчине», — резюмировал Гончаренко.



Он пояснил, что его уполномочили выполнять функции главного санитарного врача в Донецкой области.

В Донецкой области из-за коронавируса был объявлен режим чрезвычайной ситуации.



18 марта был диагностирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. Сейчас прверяются еще 13 подозрений на COVID-19.



Всего в Украине зафиксировано 97 случаев коронавируса. Три случая были смертельными, один пациент выздоровел.