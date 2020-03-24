ГПСУ констатировала: «ДНР» перестала пропускать жителей и наблюдателей ОБСЕ

Боевики группировки «ДНР» с 21 марта перестали пропускать через линию соприкосновения жителей неподконтрольной украинским властям территории и наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сообщает Донецкий пограничный отряд Госпогранслужбы Украины.



«Так, лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил было принято отдельные решения по пропуску, пророссийские боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону"», — говорится в сообщении.



Там добавили, что за указанный период пограничниками обеспечено возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых были люди, зарегистрированные по месту жительства на оккупированной территории.



Кроме того, пограничники на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» зафиксировали случаи ограничения боевиками доступа на временно неподконтрольную территорию патрулей СММ ОБСЕ.



«Поэтому гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения к временно оккупированной территории Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения, из-за прекращения пропуска оккупационной властью, не гарантируется», резюмировали в погранотряде.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов.